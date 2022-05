Porto di Selinunte: tutto pronto per la ripresa dei lavori. Il Polo Tecnologico pronto ad accogliere le alghe

del 2022-05-19

Ulteriore, decisiva, conferenza di servizi martedì mattina su convocazione del presidente della SRR Trapani Sud, Nicolò Catania, alla presenza tra gli altri del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano.

Si conclude, quindi, il lungo iter che ha visto impegnati, quotidianamente sia il Rup geometra Francesco Mangiapane che il direttore dei lavori ingegnere Onofrio Caradonna, che l’impresa affidataria dei lavori, Durante, per l’approvazione definitiva della variante in corso d’opera del porto di Selinunte i cui lavori di riqualificazione sono fermi da alcune settimane. A complicare ulteriormente le procedure, alcune prescrizioni provenienti da vari enti, non ultime quells dell’Arpa che hanno disposto un'ulteriore caratterizzazione del materiale da trasportare, effettuata da uno specifico laboratorio di analisi di Palermo.

Parallelamente la SRR Trapani Sud, su disposizione del suo presidente, ha effettuato i lavori di pulizia straordinaria dell’impianto del Polo tecnologico così come prescritto grazie anche al tempestivo intervento dei tecnici della società. Dopo l’acquisizione da parte dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, delle analisi sulla posidonia e sui fanghi che erano state richieste dall’Arpa, giunge oggi la decisione del Tar che rigetta l'opposizione del curatore fallimentare avverso l’ordinanza del sindaco di Castelvetrano, accogliendo la brillante difesa dall’avvocato Francesco Vasile.

“Dalla settimana prossima – dice Nicolò Catania - il Polo Tecnologico sarà aperto e pronto ad accogliere le alghe e il materiale di dragaggio che inizieranno ad essere prelevati trasportati già a partire dai primi giorni della settimana entrante”.