del 2022-06-03

Bloccata la strada provinciale Partanna-Castelvetrano per un incendio che ha avvolto pare un trattore in prossimità della discesa attigua all' entrata secondaria del cimitero di Partanna.

Una lunga coda di auto in entrata e uscita da Partanna. Non si conoscono le cause dell’incendio e si attende l'arrivo dei Vigili del fuoco.