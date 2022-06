(VIDEO) “La nostra Provincia ha davvero tanto da poter raccontare”. Il Sindaco di Partanna Catania ospite a #FaceToFace

di: Redazione - del 2022-06-22

Martedì sera, Alessandro Indelicato ha condotto il consueto appuntamento della rubrica di Castelvetranonews #FaceToFace, avente come ospite il Sindaco di Partanna Nicola Catania.

Alessandro Indelicato ha chiesto come nasce questo tanto parlato Manifesto del territorio Trapanese e che cosa ha spinto Fratelli d'Italia a crearlo.

Il Sindaco, riguardo al Manifesto, ha così risposto:

"Quest'aggregazione che si è creata sulla Provincia nasce da un Manifesto, il quale abbiamo sottoscritto in parecchi amministratori, di cui io sono il primo firmatario, che già da parecchio tempo avevamo messo a disposizione dell'opinione pubblica e ci ha consentito di fare dei confronti seri città per città, in tutta la Provincia di Trapani.

Il Manifesto ha raccolto parecchie attestazioni di interesse. Abbiamo concluso con un grande evento, svolgendo una prima assemblea nel territorio trapanese il 24 di Aprile presso il parco dei pini a Partanna, dove è arrivata veramente tantissima gente.

Dal mio punto di vista, sono del parere che se il territorio si muove organicamente all'unisono, allora lo sviluppo si può creare. Se ci si muove solamente al confine del proprio comune, probabilmente "una rondine non fa primavera". Dobbiamo, invece, creare una primavera a tutti gli effetti".

Il Sindaco, riguardo al Manifesto, ha così risposto:

Alessandro inoltre ha riferito che ci sono molti cittadini che si ritengono stanchi delle tante parole, chiedendo al primo cittadino cosa si sente di promettere.

"Non sono un uomo di promesse. Piuttosto che promettere, sto cercando di portare quell'esperienza che ho sul territorio e poi, un programma ben preciso, non stratosferico. È realizzabile e concreto, con la consapevolezza, un giorno, che se potessimo arrivare direttamente a sederci nei tavoli che contano, con probabilmente l'ultimo treno Pnrr, poter tranquillamente attivare una serie di programmazioni tali da poter rimettere il territorio in una corsia adeguata e nel rispetto di una provincia che ha tanto ancora da poter dire".

È intervenuto telefonicamente anche l’Avv. Franco Messina, da sempre in prima linea nella battaglia per l’Ospedale di Castelvetrano.

Per saperne di più, guarda il video.