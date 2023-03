(VIDEO) Castelvetrano, questa mattina successo di partecipazione a I.C. Capuana-Pardo nel ricordo di Nadia e Caterina Nencioni

di: Redazione - del 2023-03-21

Questa mattina alle ore 09:00, con il patrocinio dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la scuola dell'I.C. Capuana-Pardo di Castelvetrano ha accolto delegazioni di alunni della Secondaria e della Primaria in occasione della manifestazione in ricordo di Nadia e Caterina Nencioni, le sorelline fiorentine, tra le più giovani vittime della strage mafiosa dei georgofili del 27 Maggio del 1993, alle quali è intitolato il Parco giochi della Scuola dell'Infanzia di via Torino.

"Intitolando gli spazi della cultura ai bambini vittime della mafia - commenta ai nostri microfoni il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano - noi raccontiamo nel modo migliore alle giovani menti cos'è stata la mafia. Dobbiamo lavorare per musealizzare la mafia ma dobbiamo poterla raccontare nel modo più giusto ed oggettivo perché il ragazzi ed i bambini devono sapere da che parte vogliono stare da grandi".

"Noi dobbiamo fare in modo di consolidare in maniera maggiore la consapevolezza che Campobello è altro - puntualizza il Sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione - non è soltanto mafia e malaffare. Questi cittadini che sono stati coinvolti nella complicità nel garantire la latitanza di Matteo Messina Denaro hanno la possibilità di riscattarsi e di riscattare la nostra società. Hanno quest'obbligo morale nei confronti della città e dei loro figli, perché tutto ciò che hanno fatto non accada nuovamente".

"Le insegnanti hanno avuto una bella idea nell'organizzare questa iniziativa con i più piccoli. Ciascuno di noi - commenta Vania Stallone, Dirigente Scolastico dell'I.C. Capuana-Pardo - deve esprimere quello che sente dentro in un momento così difficile per la storia della nostra società civile. Il 16 Gennaio segna una linea di demarcazione tra il prima e il dopo. Noi già dobbiamo vivere il dopo e guardare, nel giorno di primavera, ad una rinascita".

Per saperne di più, guarda la videointervista.