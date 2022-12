Salemi, al via "Il Natale che arriva...". Ecco gli eventi in programma del cartellone natalizio

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-16

"Concerti, mostre, spettacoli teatrali, il tradizionale presepe vivente e il Villaggio di Babbo Natale che affascineranno grandi e bambini. Tutto questo, e tanto altro, nel cartellone 'Salemi, il Natale che arriva...', programma delle iniziative natalizie messo a punto dall'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Venuti, attraverso il suo Assessorato alla Cultura.

Epicentro degli eventi natalizi, organizzati in collaborazione con diverse associazioni cittadine, sarà l'antico centro abitato di Salemi, tuttavia sono previste iniziative anche in altre zone della città. "Un programma che, partendo dal fascino del nostro Borgo, chiama a raccolta tutta la città, dando vita ad iniziative anche fuori dal centro storico - dicono Venuti e l'Assessore alla Cultura Vito Scalisi -. Il ringraziamento va alle tante associazioni che hanno collaborato con l'Amministrazione e che, con le loro idee, rappresentano un motore importante per la nostra comunità".

Nella parte più antica di Salemi l'Associazione Pro centro storico ha organizzato il 'Natale del Borgo', con l'installazione di addobbi floreali lungo via Amendola. L'Associazione ha esposto in piazza Simone Corleo, conosciuta anche come piazza Santa Maria, un presepe in pietra 'campanedda', realizzato dal maestro Antonino Scalisi. Previste anche degustazioni di prodotti agroalimentari ed enogastronomici del territorio, mentre per le serate del 18 e del 23 Dicembre, a partire dalle 20, via Amendola si animerà con artisti di strada e giocolieri. Verrà installato anche un punto fotografico con Babbo Natale per i più piccoli.

Il 17 Dicembre, alle 17, appuntamento al Palazzo dei musei dell'ex Collegio dei gesuiti per l'inaugurazione della mostra di dipinti 'Confina...menti', dell'artista Giko. Stessa location, il 29 Dicembre ed il 4 Gennaio, dalle 16 alle 17, per i laboratori didattici sulla lavorazione dell'argilla e sul mosaico. Il 18, 19 e 20 Dicembre, in collaborazione con l'Associazione Musicale Trapani Classica, il Castello normanno svevo ospiterà i recital pianistici della rassegna 'Salemi Piano Festival': il 18, alle 18, si partirà con il duo Vincenzo e Giacometta Marrone d'Alberti; il 19 e il 20 matinèe, alle 10:30, con Leonardo Scicolone e Claudia Vento.

Nel pomeriggio di domenica 18 Dicembre l'atmosfera natalizia sarà protagonista anche in contrada Ulmi: qui l'Associazione Maria Santissima di Trapani organizzerà il Natale in piazza. Il 19 Dicembre, invece, l'associazione Spazio Libero Onlus inaugurerà il Dolce Natale: primo appuntamento lunedì 19, alle 10:30, con la passeggiata natalizia in via Marsala assieme al Csr Aias, mentre mercoledì 21, alle 17, tombola natalizia nella sede dell'Associazione, al civico 55 di via Marsala. A seguire tre appuntamenti con il laboratorio Un mondo di sapori: il 26 e 30 Dicembre, oltre che il 6 Gennaio, a partire dalle 16.

Tre momenti per 'La capanna del Re', tradizionale appuntamento con il presepe vivente organizzato dall'oratorio Don Bosco tra le vie del Borgo, con ingresso da piazza Simone Corleo: lunedì 26 Dicembre, venerdì 30 ed il 6 Gennaio. Stesse date per il Villaggio di Babbo Natale, con il castello di Salemi che diventerà meta preferita per i più piccoli. Nell'ambito di questo evento, il 30 Dicembre arriverà a Salemi anche il Babbo Natale delle Pro Loco.

Venerdì 30 Dicembre, a partire dalle 16, alla scoperta del centro storico di Salemi con il trekking urbano organizzato da Chiara Caradonna e Barbara Palermo. In quest'occasione le vie del Borgo si animeranno con la musica della Sud Street Band, mentre alle 18 il castello ospiterà lo spettacolo teatrale per bambini 'Hansel e Gretel', della compagnia Nave di Argo di Caltagirone, a cura della Fidapa.

Martedì 3 Gennaio, alle 18, proiezione di un film natalizio presso l'auditorium del Centro Kim, a cura dell'Associazione Aga, mentre il giorno successivo, a partire dalle 16, la musica del quintetto di fiati Quinto Canto, risuonerà tra i saloni del castello grazie all'associazione Musicamente."