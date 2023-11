Incidente mortale nei pressi dello svincolo di Campobello, morta una donna castelvetranese

di: Redazione - del 2023-11-05

Nella notte sulla A29 in direzione Palermo, nei pressi dello svincolo uscita Campobello di Mazara, un violento impatto fra una Range Rover Evoque ed una Fiat Punto ha causato la morte di una donna castelvetranese, Giovanna Mandala, 71 anni, alla guida dell'utilitaria, sbalzata fuori dall'abitacolo.

Trasportata in Ospedale invece E.B. che non ha riportato alcuna ferita, seduta lato passeggero al fianco della vittima. Sul posto la Polizia Stradale ed i carabinieri. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per qualche ora.