Un 31enne di Carini l'uomo investito sulla A29 la notte del 2 luglio

E' un ragazzo di 31 anni, di Carini, la vittima investita la notte fra sabato e domenica lungo l’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto.

Un'automobilista intorno alle quattro del mattino di ieri, ha avvisato la polizia riferendo di avere investito una persona in autostrada. Dalle prime verifiche effettuate dalla Polizia si è subito notato che non c'erano altri mezzi coinvolti.

La famiglia del giovane, non avendo ricevute notizie sul suo mancato rientro a casa, ha presentato denuncia ai carabinieri. La scoperta dopo che la salma è stata condotta presso la camera mortuaria con il tragico riconoscimento.

L'automobilista, ascoltato dagli inquirenti, che cercano di comprendere le ragioni della presenza del giovane a piedi in autostrada, ha spiegato di essersi trovato all'improvviso davanti la propria auto un uomo e non ha avuto il tempo per evitarlo.