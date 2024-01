Via dei Templi, prove di ripristino dei pericolosi avvallamenti

di: Elio Indelicato - del 2024-01-18

Prove di carico nella via dei Templi a Castelvetrano per accertare le cause che producono i pericolosi avvallamenti soprattutto nel periodo delle piogge e che rendono pericoloso la percorribilità che va dalla statale 115 all’ingresso della città.

Circa 500 metri che la Ditta incaricata Geor 3 srl, attraverso il geo radar dal Giugno dello scorso giugno, sta cercando di individuarne le cause. Da alcuni giorni la Ditta lavora e la strada viene precauzionalmente chiusa o lasciata alla percorrenza di una sola mezzeria per qualche ora, sotto la

vigilanza della Polizia municipale.

Delle vere e proprie piccole voragini attenzionate già da qualche anno, che hanno causato gravi pericoli soprattutto ai motociclisti, che la sera si sono trovate delle vere e proprie insidie. La causa di questi smottamenti improvvisi è ancora da accertare ma una prima ipotesi, al vaglio anche dei tecnici comunali, è che il terriccio che fu utilizzato all’atto della collocazione del conglomerato bituminoso, non è idrorepellente, per cui, si pensa che durante le violenti piogge l’acqua piovana si infiltra sotto il manto stradale e sposta detto materiale, causando, con il passaggio dei mezzi pesanti gli avvallamenti pericolosi.

In un caso ,sempre nella stessa strada, in via sperimentale, pare che sia stato sostituito il terriccio in un punto preciso e da allora non ci sono stati smottamenti che partono da proprio davanti l’Istituto

Alberghiero e finiscono alla rotatoria sempre della via dei Templi direzione Agrigento. La via è una delle arterie più importanti della Città, uno degli ingressi principali, giornalmente percorsa dai centinaia di mezzi pesanti, compreso i pullman che trasportano gli studenti.

Gli interventi tampone, con il riempimento degli avvallamenti con il materiale bituminoso hanno avuto l’effetto positivo solo per pochissimo tempo. Si è anche ipotizzato che a causare il cedimento della strada in più punti, sia stato lo straripamento del torrente Racamino che si trova quasi a metà della detta via dei Templi, le cui acque si sarebbero infiltrate sotto il manto stradale. Ma anche questa è solo una ipotesi. Probabilmente se ci fosse una maggiore disponibilità economica, si dovrebbe rifare tutto il tratto stradale