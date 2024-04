Messina Denaro, processo al medico Tumbarello, oggi il sindaco di Campobello in aula

di: Redazione - del 2024-04-15

Giuseppe Castiglione, primo cittadino di Campobello di Mazara sarà oggi in udienza ed ascoltato come teste dal PM della DDA Gianluca De Leo sui rapporti con il medico Alfonso Tumbarello accusato di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro che è risultato sotto la sua cura ma con il nome di Andrea Bonafede.

Il processo a carico del medico campobellese ruota attorno ad una "sfida": secondo la procura Tumbarello era a conoscenza che dietro il nome di Andrea Bonafede si nascondeva l'ex superlatitante, i legali del medico invece controbattono ed il dottore curava Andrea Bonafede e le ricette spesso venivano consegnate all'omonimo cugino impiegato comunale.

“Mi ha detto che veniva allo studio a farsi visitare dopo la diagnosi del tumore per problemi di privacy, non sapevo che il vero paziente fosse un altro". Questo la giustificazione fornita dal dottore.

Nelle scorse ore pare che la posizione difensiva del medico sia stata messa a rischio per una mancata comunicazione all'INPS. Infatti secondo il PM, dal giugno del 2020 per giustificare l’assenza dal lavoro di Andrea Bonafede, dopo un infortunio al ginocchio, Tumbarello non avrebbe mai più attestato all’Inps alcuna patologia del geometra.

Oggi pomeriggio in aula la testimonianza del sindaco di Campobello di Mazara e della segretaria del medico.