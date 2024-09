Partanna, successo di pubblico per il primo Torneo di Scacchi Giganti "ScaccoAvis"

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-02

Si è svolto sabato 24 Agosto nella Piazza Falcone-Borsellino di Partanna, il 1° ScaccoAvis Torneo con scacchi giganti organizzato dall’Avis di Partanna in collaborazione con l’Ass. Arcadia e con il patrocinio gratuito del Comune di Partanna, che ha visto una grande partecipazione di iscritti e di pubblico.

Il torneo svolto con metodo di gioco 10 minuti a giocatori, e con qualificazioni con scacchiere da tavolo e finali con scacchi giganti, ha visto la partecipazione di 22 giocatori provenienti dal territorio belicino.

Per la categoria Adulti vince Sergio Pandolfo, 2° Class. Aldo Tilotta di Castelvetrano, terzo Giuseppe Guarino. Per la categoria Under 18 vince Anthony Truglio, secondo Andrea Cangemi, 3° class. Olivo Federico.

Il Torneo è stato diretto da Filippo Guirreri, invece L’Avis di Partanna ha messo gratuitamente magliette e coppe per i partecipanti.

Alla premiazione il Presidente dell’Avis di Partanna Antonino Battaglia è rimasto soddisfatto per la riuscita della manifestazione, e la Vice-Sindaco Valeria Battaglia presente alla premiazione si è congratulata con gli organizzatori.