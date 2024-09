Castelvetrano perde Ignazio Butera, icona della cultura castelvetranese

di: Redazione - del 2024-09-20

Ci lascia Ignazio Butera, 79 anni da tempo malato, icona della cultura di Castelvetrano che ha segnato un'epoca attraverso le sue poesie, i suoi scritti ed il teatro che sempre ha amato lottando per la riapertura. Grande amico di Gianni Diecidue. Uomo di sinistra ma democratico nel cuore e nelle sue azioni, un vero amico degli amici.

il ricordo dei nipoti con il titolo di una sua poesia: "Allo spuntar del sole a Selinunte". Il poeta Ignazio Butera con le sue parole ha saputo dare vita alla bellezza di Selinunte. "Come il sole che tramonta, così si chiude il tuo viaggio terreno, ma i tuoi versi restano, ricordandoci che "al calar del sole a Selinunte, il cielo sembra fatato tra stelle e luna".Riposa in pace, Zio Ignazio, il tuo amore per la tua terra continua a vivere nelle tue poesie".

I funerali si svolgeranno domani alle ore 15:30 presso la Chiesa dei Cappuccini.