Campobello, condannato uomo per stalking aggravato. Atti persecutori nei confronti dell'ex compagna

di: Redazione - del 2024-10-12

(ph. L’avvocato Mariella Gulotta)

Arriva la condanna per stalking aggravato. Il Tribunale di Marsala, ha a condannato ad un anno e 8 mesi un uomo di Campobello di Mazara per atti persecutori in danno dell’ex compagna R. P., costituitasi parte civile anche nell’interesse delle figlio minore.

La donna che ha subito per ben sei anni atti persecutori da parte dell’ex compagno, ha trovato il coraggio di denunciare grazie al supporto dello sportello antiviolenza presente nei locali comunali della biblioteca di Campobello di Mazara, gestito dal associazione Co.tu.le.vi, la cui responsabile locale è l’avvocato Mariella Gulotta (nella foto in copertina) che ha seguito la donna anche nel corso del giudizio, concluso con la sentenza che ha visto l’uomo condannato altresì al risarcimento dei danni nei confronti della ex compagna di 20 mila euro e 2.500 euro a favore della Casa di Venere di Marsala, che si era costituita parte civile.

Per sei anni l’uomo era solito passare continuamente dalla casa dell’ex compagna faceva appostamenti, la tempestava di messaggi a volte offensivi e a volte di complimenti. Avrebbe provato come afferma il difensore della donna ad investire l’ex compagna con la sua auto. La Procura avrebbe accertato attraverso un sistema di video sorveglianza che in dieci giorni avrebbe effettuato 40 passaggi.

Lo stalker non contento avrebbe violato per ben tre volte la misura cautelare che è partita dal divieto di avvicinamento,poi aggravata dal divieto di dimora nel comune di Campobello, anche se di fatto non si sarebbe mai allontano Il risultato ottenuto dice l’avvocato: "E’ la dimostrazione che con il supporto adeguato si può uscire dalla condizione di soggezione e violenza cui spesso si rimane sottoposti e intraprendere un percorso di rinascita che molto spesso origina proprio dal coraggio di denunciare. L’auspicio è che il coraggio di questa donna sia da input e supporto a tantissimi altre donne che continuano a subire atti di violenza di qualsivoglia natura".

Lo sportello della Co.tu.le.vi rimane aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30 presso i locali della biblioteca comunale a Campo di Mazara e da un paio di mesi ha riaperto le porte anche a

Castelvetrano, Via IV Novembre angolo via Rosario armato, con i medesimi orari, sotto la guida dell’avvocato Mariella Gulotta, nominata dalla Presidente Aurora Ranno, responsabile anche per il territorio di Castelvetrano.