Tragico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. Perdono la vita marito, moglie e un altro uomo. Gravi tre bimbi gravi

2024-10-12

E' di tre morti e tre bimbi feriti in codice rosso il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 sulla Palermo-Sciacca alle porte dello svincolo di Giacalone. Ad aver perso la vita un uomo di 40 anni e la moglie di 42 di origini tunisine, Walid Moussa e Zina Koski Moussa e Riccardo Pardi, palermitano di 51 anni che viaggiava a bordo dell'altra auto.

Sul luogo dell'incidente presenti le forze dell'ordine. La Fondovalle è stata chiusa al traffico in attesa che vengano eseguiti tutti i rilievi. Diverse le ambulanze accorse nel tentativo di soccorrere le persone coinvolte, per tre non c'è stato nulla dare, sono decedute sul colpo. Le vetture si presentano come ammassi di lamiere.