Il Sindaco Lentini annuncia controlli nel centro dopo la lettera aperta del commerciante

di: Redazione - del 2024-10-14

Non sono mancate le reazioni dopo la lettera aperta indirizzata alla nostra Redazione da parte di un commerciante del centro storico di Castelvetrano. ( Leggi l'articolo della lettera aperta del commerciante di via Vittorio Emanuele ).

Ai nostri microfoni il Sindaco di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini ha dichiarato: "Stiamo lavorando per una Riunione di interforze locale (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza) per potenziare i controlli". Il primo cittadino ha altresì riferito di voler vagliare una: "Soluzione giuridica per limitare la vendita di alcolici ad un certo orario".