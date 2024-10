Iddu, "Il ridicolo in Sicilia uccide più che la pistola". La recensione del film che tanto ha fatto discutere

di: Redazione - del 2024-10-14

Quasi 500 persone hanno assistito alla proiezione del tanto discusso film "Iddu - L'Ultimo Padrino", con la regia di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e attori del calibro di Tony Servillo ed Elio Germano liberamente ispirato alla latitanza più misteriosa d'Italia. Di seguito la recensione di Nanà Di Stefano:

"Discreta partecipazione popolare alla proiezione del film IDDU, fortemente, voluta dal sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, dopo che il proprietario dell'unico cinema ancora in funzione a Castelvetrano, aveva deciso di non proiettarlo nel suo locale. Ritengo, infatti, che sia un fatto del tutto arbitrario, assai inopportuno atteso che il cinema è uno strumento di diffusione culturale che per certi versi, deve fornire un servizio pubblico.

La vera sorpresa, è stata che nell'ultima proiezione delle tre, programmate dal pomeriggio in poi, c'erano parecchi politici sia di Castelvetrano che di altri paesi limitrofi. Tra tutti i politici, spiccava l' illustre figura, del Presidente la Commssione Antimafia Regionale on.le A. Cracolici. Certamente, presente non solo per vedere il film (poteva vederlo ovunque) ma il fatto che sia stato presente, per tale evento a Castelvetrano, è un fatto che esprime accorata partecipazione e condanna al fenomeno mafioso.

Per quanto riguarda il film, c'è da dire che il timore che potesse creare discredito al defunto prof. Vaccarino, io non l'ho visto. Semmai, il sospetto che la lunghissima, latitanza di MMD sia stata favorita proprio dai Servizi, che nel film sia stata appena accennata, quando l'ispettrice di Polizia, convince Catello a scivere il pizzino a IDDU senza bypassarlo, concordandolo con il Colonnello unico comandante responsabile dell'operazione.

Questo, rimane il lato più oscuro del film che per quanto romanzato e fantastico, risponde con una soluzione logica, sulla scorta dei fatti certi e verificabili. Il film, finisce con una sorta di metafora sul mancato suicidio di Catello, ma con la sua morte civile, in quanto come dice in premessa nel film "il ridicolo in Sicilia, uccide più che la pistola". Anche se noi sappiamo, che le vere cose sono andate diversamente e che il vero ridicolo, è il voler continuare ad usare, in sede di immaginario collettivo, anche istituzionale, la Sicilia come metafora dell'intera Nazione".