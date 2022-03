Il ritorno del rito dell'Aurora. Incontro per discutere sulle modalità di celebrazione

del 2022-03-24

(ph. Baldassare Genova)

Un incontro informale si è svolto nella sede della Confraternita di San Giuseppe, con la partecipazione del Sindaco e di alcuni esponenti della società civile, in relazione allo svolgimento delle manifestazioni legate al tempo pasquale.

Considerata la disponibilità delle autorità religiose, in vista della fine del periodo di emergenza sanitaria, venendo incontro anche alle sollecitazioni provenienti da alcune associazioni castelvetranesi, si è discusso, in particolare, sulle modalità per ritornare a celebrare il tradizionale rito dell'Aurora la mattina di Pasqua.

L'Aurora costituisce, infatti, uno degli avvenimenti a maggiore valenza identitaria, al quale la città di Castelvetrano è particolarmente legata. Sono state studiate alcune soluzioni onde assicurare un rilancio della manifestazione nella sua valenza sia religiosa sia sociale che turistica.

Onde favorire il coinvolgimento di tutti, sarà reso noto a breve il numero di un conto corrente al quale fare confluire le offerte di coloro che vorranno partecipare a questo progetto che si inserisce in una più ampia strategia volta a riscoprire le radici culturali del nostro territorio.