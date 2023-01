Castelvetrano esporta bellezza. Il Corteo Storico di Santa Rita a Roma dal Papa

del 2023-01-07

Epifania romana per il Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese. Il Centro Studi Usi Costumi e Tradizioni Medievali “Gennaro Bottone”, che ogni anno a maggio mette in scena per le vie di Castelvetrano il tradizionale Corteo Storico di Santa Rita, è stato infatti raggiunto da un prestigioso invito dell’associazione romana “Viva la Befana” e della città di Foligno, coorganizzatore del grande evento romano. I Tamburi Aragonesi e una rappresentanza del corteo storico hanno dunque vissuto la grande emozione di sfilare da Castel Sant’Angelo a piazza San Pietro, insieme a 61 gruppi,scelti fra i più prestigiosi d’Italia per accompagnare i Magi che hanno recato i tradizionali doni al Santo Padre. I figuranti castelvetranesi, sl seguito del pregiato gonfalone “Castelvetrano Selinunte, città degli Aragona” , dopo aver partecipato all’Angelus, hanno fatto da magnifica cornice ai Tamburi Aragonesi che si sono esibiti fra gli applausi, in una piazza San Pietro gremita di folla, alternandosi con prestigiose bande storiche e militari, fra cui la celebre fanfara dei Bersaglieri e quella dei Carabinieri.I figuranti castelvetranesi sono stati molto apprezzati per la caratteristica costante del Corteo Storico di Santa Rita:eleganza di costumi e solennità di portamento.

Oltre a una grandissima gioia ed emozione, la trasferta romana ha fruttato al Centro Studi di Castelvetrano l’apprezzamento di molti organizzatori nonché numerosi inviti adimportanti eventi nel prossimo futuro.