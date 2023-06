Campionato siciliano slalom Aci, primo posto a Taormina per il castelvetranese Peppe Marotta a bordo della sua Fiat 500

di: Redazione - del 2023-06-25

Premiato il castelvetranese Peppe Marotta a Taormina, primo classificato nel campionato siciliano slalom Aci sport. Circa venti tappe in tutto, alcune veramente impegnative, valevoli anche per il campionato italiano, hanno messo a dura prova la bravura del giovane castelvetranese.

Tra Avola, Sant’Angelo Muxaro e Monte Bonifacio, Peppe Marotta, con la sua Fiat 500 verde classe S1, ha dominato il campionato. Tra i suoi recenti successi il premio Regionale “i volanti d’oro”, conseguito nel 2018, che premia i migliori piloti di sette categorie, il cui risultato va al di là della classifica.

Una passione ereditata dal padre, primo suo tifoso, Nino Marotta, che amava sfrecciare per le vie del Belice negli anni 70 con le sua auto sempre “preparate”, come si dice in gergo, con una predilezione proprio per le Fiat 500.

Adesso da cinque anni Peppe Marotta non manca mai agli appuntamenti automobilistici “che contano - dice il pilota castelvetranese del papà - ciò che di più grande mio padre mi ha dato, una passione bruciante che ci coinvolge”.

Peppe Marotta ha un suo slogan: “Se non ami vincere una gara non partecipare”.