Salemi piange la scomparsa di Tiziana Gandolfo, morta dopo un mese di agonia

2024-09-10

Giovane solare e brillante, originaria di Salemi, Tiziana Gandolfo è deceduta dopo un mese di agonia a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in Puglia. La giovane laureata viveva da tempo a Padova per lavoro. Lascia il marito e due bambini piccoli.

Sgomento nella comunità di Salemi per la prematura scomparsa di Tiziana molto conosciuta nella cittadina salemitana. Tanti i messaggi sui social di cordoglio per la tragedia che ha colpito la famiglia Gandolfo.