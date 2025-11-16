  • A3 dottor Gianni catalanotto
“I Giovani e il Lavoro” interessante incontro in ricordo del Dott. Ninni Fiore

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-16

Commenti
Immagine articolo: “I Giovani e il Lavoro” interessante incontro in ricordo del Dott. Ninni Fiore

Innocenzo Fiore (cardiologo, amministratore locale, dirigente regionale e nazionale MCL), ha segnato con la sua presenza e partecipazione attiva il primo trentennio del Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia. Attilio L. Vinci, nella biografia (pubblicata a 10 anni dalla scomparsa) ne ricostruiva le tappe fondamentali dell’intensa vita, attraverso significative testimonianze dei tanti amici, colleghi e collaboratori che lo hanno conosciuto ed accompagnato nel percorso terreno. 

    • La città di Castelvetrano-Selinunte, che ha lo ha visto crescere nell’impegno civile e lo ha apprezzato da protagonista della vita politica, nell’aprile 2012 gli ha intitolato l’Auditorium Sant’Agostino. Dal settembre 2007 il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Mazara Del Vallo porta il suo nome. Da ricordare anche l’esperienza del Centro ANCAAR di Craiova in Romania che gli venne intitolato nel maggio 2005, su iniziativa della Presidenza Generale MCL.

    "Ad oltre 20 anni dalla prematura scomparsa, resta un vuoto incolmabile in tutto il Movimento nazionale - dice Giorgio D'Antoni (Presidente MCL Sicilia) - ma anche un solco profondo, tracciato con noi tutti, perché il tempo fosse superiore allo spazio, come ci ricordava Papa Francesco. Oggi sarebbe lieto di trovare il Movimento trapanese (da lui fondato) in salute, degnamente rappresentato in ambito nazionale ed ai vertici di quello regionale; sempre più presente ed attivo nella collettività. Siamo certi che non sarebbe mancata una sua proposta illuminata per la legge di riordino del Terzo Settore, finalmente riconosciuto come pilastro fondamentale del nostro Paese. Ci piace pensare che ci sia sempre stata la sua ispirazione in quello che siamo riusciti fino ad oggi a realizzare".

    • "In questo Anno Santo della Speranza - aggiunge Giovanni Sinacori (Presidente MCL Trapani) - il nostro Movimento con determinazione vuole legare al nome di Ninni Fiore un concorso (che sarà presentato martedì 18 p.v. alle ore 16:00 presso l'Auditorium di Castelvetrano) dedicato ai giovani maturandi della provincia di Trapani, con il preciso scopo di sollecitare, incoraggiare, favorire un dibattito su una tematica di vitale importanza: il lavoro contestualizzato nel territorio in cui si vive. La presenza all’evento del Presidente Generale, Alfonso Luzzi, testimonia la volontà di iniziare un percorso, suggerito dall’Unione Provinciale e favorevolmente accolto dalla famiglia Fiore, che possa contribuire ad esprimere le potenzialità, la capacità di suggerire soluzioni, di individuare nuovi orizzonti ai giovani che, anche per pigrizia, rinunciano a mettersi in discussione, a misurarsi, a sperimentarsi, a sperare in un futuro migliore. Il nostro apporto al dibattito complessivo non vuole peccare di presunzione. Conosciamo l’enorme difficoltà che presenta la tematica ma, allo stesso tempo, desideriamo fare qualcosa che vada nella direzione da molti auspicata: la ricerca di possibili spiragli di cambiamento e di progresso generale".

