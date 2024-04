Compass punta su Castelvetrano e apre una sede. “Una offerta completa tra servizi e consulenza”

di: Publiredazionale - del 2024-04-20

Nuova apertura a Castelvetrano in piazza Escrivà angolo via Quintino Sella per la Compass, una delle più importanti società di credito a livello nazionale. Una nuova sede e numerosi i servizi offerti al pubblico. Abbiamo intervistato la Direzione per approfondire alcuni argomenti di interesse quotidiano e comprendere, altresì, quali saranno i servizi offerti.

Finalmente anche questo grande marchio bancario presente a Castelvetrano: le ragioni di questa scelta:

"Nel territorio del Belice è presente un ampio numero di clienti Compass, fidelizzati alle soluzioni di credito grazie al lavoro svolto nel tempo da alcuni punti vendita storici nei comuni limitrofi. L’agenzia autorizzata Compass Quinto di Castelvetrano nasce per assistere i clienti in particolare nell’ambito del prodotto Cessione del Quinto e rispondere ad una domanda crescente di soluzioni di finanziamento personalizzate".

Che servizi offre e perché Compass Quinto?

"All’interno della nostra agenzia autorizzata vengono offerte consulenze personalizzate per l’erogazione di credito a privati e piccole realtà imprenditoriali.

I professionisti abilitati che operano nella nostra agenzia valutano quotidianamente le soluzioni di credito più adatte in risposta alle esigenze di ciascun cliente, potendo contare su un’ampia gamma di prodotti sviluppati da Compass: non solo cessione del quinto ma anche prestiti personali, carte di credito e mutui ipotecari. Inoltre, tra gli elementi distintivi del nostro servizio, vi è senza dubbio il modello multicanale con cui opera Compass Quinto, che si avvale di piattaforme tecnologiche all’avanguardia nella gestione delle pratiche. Un ulteriore vantaggio in aggiunta alla prossimità alla clientela, grazie alle quasi 60 agenzie autorizzate Compass Quinto presenti a livello nazionale".

Per far capire anche ai meno esperti in materia creditizia: che cosa è la cessione del quinto?

"La cessione del quinto è il finanziamento dedicato a lavoratori dipendenti pubblici o privati e pensionati, che permette di richiedere fino a 75.000€ per realizzare i progetti più importanti, cedendo al finanziatore fino a un massimo del 20% della propria pensione o dello stipendio mensile. Si tratta di un particolare tipo di prestito personale a basso rischio, perché garantito da un’assicurazione obbligatoria inclusa nel finanziamento che copre il rischio eventuale di perdita del lavoro".

Perché non tutti possono accedervi? Il cliente deve avere requisiti particolari?

"La cessione del quinto dello stipendio presuppone un rapporto professionale in essere di collaborazione stabile e non può essere sottoscritta da tutti, come nel caso ad esempio dei liberi professionisti o dei lavoratori occasionali.

Il processo di istruttoria si basa su una serie di valutazioni che tengono conto sia delle caratteristiche personali del richiedente, che della società per la quale lavora, così da tracciare un profilo completo che sarà oggetto di valutazione creditizia".

In conclusione, perché i clienti dovrebbero scegliere il punto vendita Compass Quinto di Castelvetrano?

"Per la nostra competenza nell’offrire consulenze dedicate e personalizzate, per la serietà della società che rappresentiamo in termini di approccio al credito responsabile oltre che per gli strumenti assolutamente all’avanguardia a supporto della nostra attività".

Oggi Compass Banca è tra le prime società di credito al consumo operanti in Italia, con 2,8 milioni di clienti attivi e oltre 14 miliardi di crediti in essere. Opera con oltre 300 punti vendita a marchio proprietario presenti su tutto il territorio nazionale, di cui quasi 60 a marchio Compass Quinto.